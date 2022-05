Ravenous Devils, annunciati i primi ottimi dati di vendita, aggiunte delle nuove lingue

Ravenous Devils> ha venduto più di 100.000 copie tra tutte le piattaforme. L'annuncio è stato dato dal team di sviluppo, Bad Vice Games, evidentemente soddisfatto del risultato. Annunciata anche l'aggiunta di nuove lingue: spagnolo, francese, coreano, giapponese e turco. Presto arriverà anche la traduzione in tedesco.

Delle 100.000 copie, 74.000 sono state vendute su Steam. Il successo del gioco ha permesso al piccolo team di sviluppo di iniziare a lavorare sulla Endless Mode, molto richiesta dai giocatori, sostanzialmente un grosso contenuto endgame in cui Percival e Hildred potranno continuare a triturare clienti e servirli agli altri clienti per tutto il tempo che vorranno.

La patch di aggiornamento con le nuove lingue, contiene anche diversi bugfix, per la gioia di tutti. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Ravenous Devils, in cui abbiamo scritto:

Ravenous Devils ci è piaciuto non poco, nella sua asciuttezza e nel suo concentrarsi su alcune meccaniche essenziali, senza finire per strafare in alcun modo. Certo, alla fine ci si accorge che è davvero molto semplice, ma quando arriva quel momento ormai lo si è quasi finito e, visto il prezzo che costa, non si recrimina. Anzi, si è felici di aver vissuto un'esperienza interessante e particolarmente cruenta, di quelle che non si vedono più molto spesso nei videogiochi.