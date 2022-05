Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di pixiecosplay è seducente

pixiecosplay deve essere affezionatissima al suo cosplay di Aphrodite, versione Record of Ragnarok, tanto da pubblicare diverse foto e video a tema. Del resto la dea della bellezza non lascia mai indifferenti e immaginiamo che incarnarla dia una certa soddisfazione, soprattutto quando lo si fa così bene.

Come potete vedere dal filmato, la cosplayer è davvero nella parte e ci tiene particolarmente a risultare seducente, mettendo in mostra le caratteristiche più rilevanti della dea, comprese le generose forme che sono parte integrante del suo design.

Il costume in sé è davvero ben realizzato, sia per come riprende l'originale, sia per come cade sulla cosplayer, che lo indossa con gran classe e non lascia trasparire nessuna esitazione. Ottima anche la pettinatura, che riprende quella della dea (anche se l'originale ha i capelli più mossi).

In Record of Ragnarok gli dei vogliono sterminare il genere umano, ma vengono fermati da una regola che loro stessi hanno stabilito e costretti a indire un torneo in cui dovranno affrontare degli eroi umani per stabilirne il destino.