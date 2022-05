God of War: Ragnarok: confronto tra immagini mostra i miglioramenti grafici dell'ultimo anno

L'utente Twitter GermanStrands ha pubblicato un confronto tra due immagini di God of War: Ragnarok, versione PS5, una presa dal materiale mostrato nel 2021, e l'altra del 2022. L'obiettivo è quello di sottolineare i miglioramenti grafici apportati da Sony Santa Monica.

Come potete vedere, la versione del gioco del 2022 risulta essere più definita e ricca di dettagli. C'è da dire che si tratta probabilmente di una rimodulazione del sistema di illuminazione e di alcuni elementi grafici, come la nebbia, che nella nuova versione migliorano il colpo d'occhio, creando un'immagine più ricca.

Va anche sottolineato come sia difficile dare un giudizio troppo articolato per via della terribile compressione dei filmati di Twitter, che peggiora di netto la qualità delle immagini. A parte tutto si tratta di un buon modo per capire come mai spesso i team di sviluppo siano restii a mostrare i giochi prima che siano praticamente pronti, visto che possono ritoccarli praticamente fino al giorno di lancio.

Per il resto vi ricordiamo che l'uscita di God of War: Ragnarok è prevista per il 2022 su PS5 e PS4, in data ancora da destinarsi.