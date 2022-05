PlayStation Plus Premium: alcuni giochi classici potrebbero avere i trofei

Si sta diffondendo l'idea che almeno alcuni giochi classici di PlayStation Plus Premium, ovvero i titoli usciti da PS1 a PS3, possano ricevere degli aggiornamenti in modo che supportino il sistema dei trofei, in base a quanto riferito da Sony Bend.

Il tutto parte dal tweet riportato qui sotto: l'account ufficiale di Sony Bend, il tea responsabile di Days Gone ma anche Syphon Filter, avrebbe praticamente svelato che proprio quest'ultimo sarebbe in procinto di ricevere un aggiornamento in grado di applicare il sistema dei trofei.



La cosa sembra proprio ufficiale, ma non sappiamo se sia destinata a rientrare in una manovra più ampia, dunque un aggiornamento di massa dei vecchi giochi in modo che tutti contengano la possibilità di sbloccare trofei, una volta che verranno messi a disposizione all'interno di PlayStation Plus Premium.

Nel frattempo, ricordiamo l'elenco dei giochi che saranno presenti al lancio per gli abbonati a PlayStation Plus, in attesa di scoprire l'entità di questo update pro trofei per i giochi classici sulle vecchie PlayStation.