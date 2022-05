Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, Saber aiuta Aspyr nello sviluppo

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è uno dei titoli di maggiore interesse all'interno del gigantesco calderone di Embracer Group ed è stato menzionato durante il recente meeting finanziario relativo ai risultati dell'ultimo trimestre, quando è emerso che Saber Interactive collabora con Aspyr nello sviluppo del gioco.

Matthew Karch, membro del consiglio di amministrazione di Embracer, ha fatto sapere che i due team stanno collaborando alla creazione del remake del classico: "Aspyr si sta impegnando al massimo per renderlo il miglior gioco possibile", ha spiegato Karch, "Quando abbiamo acquisito Aspyr, sapevamo già che avrebbero avuto bisogno del nostro supporto".

Il progetto Star Wars: Knights of the Old Republic Remake risultava insomma probabilmente troppo grosso fin dall'inizio per poter essere gestito da Aspyr in solitaria, dunque Embracer ha messo a disposizione un altro dei suoi tantissimi team per supportare lo sviluppo.

Star Wars: Knights of the Old Republic, un fotogramma del teaser trailer

"Saber ha un'enorme esperienza nella creazione di questo tipo di prodotti", ha riferito l'amministratore di Embracer. Saber Interactive ha peraltro recentemente lanciato Evil Dead: The Game.

"Abbiamo visto la stessa cosa con Halo, su diversi progetti di Halo, dunque stiamo passando molto tempo lavorando con loro per portare a termine questo gioco". Karch ha inoltre affermato di essere convinto che Star Wars: KOTOR Remake sarà un grande gioco: "Siamo sicuri che si tratterà di un gioco fantastico, ma è un prodotto di enorme portata e cose come questa richiedono molti sforzi e molto tempo per essere portate a termine nel migliore dei modi, specialmente se si tratta di un gioco molto vecchio e dobbiamo sostanzialmente ripartire da zero".

Per il resto, non abbiamo ancora visto nulla di Star Wars: Knights of the Old Republic dopo il teaser trailer al PlayStation Showcase dello scorso settembre. Sappiamo che si tratta di un'esclusiva console PS5 al lancio, ma arriverà in seguito sulle altre piattaforme.