Stranger Things 4: almeno due episodi avranno durata più lunga, come dei film

Stranger Things 4 è ormai in arrivo, con la data di uscita fissata per venerdì 27 maggio 2022, ma emergono altre novità proprio prima del lancio della nuova e attesissima stagione della serie TV, come il fatto che almeno due episodi di questa avranno una durata particolarmente lunga, da film.

D'altra parte, è chiaro come i Duffer Brothers abbiano voluto incrementare il volume della narrazione per questa quarta stagione: già abbiamo saputo che gli episodi saranno più numerosi di quanto visto nelle altre stagioni, con 9 puntate invece delle 8 standard, ma questa si distingueranno anche per la durata, a quanto pare.

Nelle stagioni precedenti si erano già toccate punte da 75 minuti, ma a quanto pare la stagione 4 supererà tale record, e lo farà almeno in due episodi, che raggiungeranno una durata pari a quella di veri e propri film.

Stranger Things 4, una scena dalla serie TV

Secondo quanto riferito dagli autori, l'idea iniziale era di mantenersi sugli 8 episodi, ma durante la produzione è emerso che la storia avrebbe richiesto più tempo per essere raccontata a dovere.

È stata duque presa la decisione di allungare la stagione di un episodio e di consentire anche durate fuori dalla norma per due episodi. Tutto questo nonostante sia emerso come gli episodi di Stranger Things 4 costino cifre esagerate, come riferito in precedenza. Il mese scorso, abbiamo visto il nuovo trailer ufficiale della serie Netflix.