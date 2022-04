Netflix: gli episodi di Stranger Things 4 costano cifre esagerate, report svela i numeri

Un nuovo report del The Wall Street Journal ha svelato il costo di ogni singolo episodio di Stranger Things 4, la serie di Netflix. Secondo quanto indicato, parliamo di 30 milioni di dollari per ogni puntata: sono cifre enormi, che rendono lo show uno dei più costosi di sempre.

Per darvi un punto di paragone, la serie TV di Halo dovrebbe costare circa 10 milioni di dollari a episodio, mentre Il Trono di Spade, nelle prime stagioni, costava 10 milioni di dollari, saliti a 15 milioni nelle ultime due stagioni. Le serie TV più costose sono tendenzialmente quelle Marvel di Disney Plus, che arrivano a 25 milioni di dollari per ogni episodio. Stranger Things 4, però, li batte tutti e raggiunge la quota di 30 milioni di dollari a puntata.

Stranger Things 4

Ovviamente, non si tratta della norma per Netflix. Stranger Things è uno dei suoi show di punta e questo gli permette di investire cifre superiori. In media, la compagnia ha molteplici show "a basso budget" - come indicato dal The Wall Street Journal - che controbilanciano le grandi spese delle serie TV più note e garantiscono tanti show di diverso genere che riescono comunque a generare visualizzazioni.

Netflix ha però segnalato un calo degli abbonati recentemente e una delle strategie, secondo quanto indicato, è di diminuire il budget delle nuove serie TV fino al 25%.

Vi lasciamo infine alle novità di Netflix di maggio 2022: ecco le nuove serie TV e film in arrivo per gli abbonati.