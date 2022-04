Xbox Series X|S vende più di Xbox 360, Greenberg ringrazia, ma scoppia la polemica sui numeri

VGChartz ha da poco condiviso nuove stime di vendita dedicate a Xbox Series X|S. Secondo quanto indicato, la nuova generazione di console di Microsoft sta vendendo più velocemente di Xbox 360. In 17 mesi, avrebbe venduto 13,87 milioni, contro i 9,38 milioni della seconda generazione di Redmond. Aaron Greenberg - GM di Xbox Games Marketing - ha condiviso questi dati e ha ringraziato i giocatori per il sostegno, senza però realmente confermarne la veridicità. Infine, è scattata la polemica sulla correttezza dei dati.

Il tutto è nato nel momento nel quale Jeff Grubb - in un tweet ormai cancellato - ha parlato dei dati di vendita di Xbox condivisi da VGChartz. L'utenza ha però criticato la cosa, visto che il sito è noto per l'uso di dati imprecisi.

Alla discussione si è aggiunto Ahmad che, nell'arco di molteplici tweet, ha detto che i dati di VGChartz sono praticamente falsi e vengono a posteriori corretti quando informazioni ufficiali emergono. In alcune situazioni, VGChartz avrebbe anche segnalato vendite di giochi ancora non pubblicati.

In breve, la linea generale è che tali informazioni potrebbero essere errati di alcune unità o forse di alcuni milioni e non possiamo saperlo. Il fatto che Greenberg abbia condiviso il tweet (senza però parlare esplicitamente dei numeri, come potete vedere sopra) non è sufficiente per confermare che tali dati siano corretti.