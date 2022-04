Netflix, maggio 2022: nuove serie TV e film in arrivo per gli abbonati

Maggio 2022 si avvicina e con esso sono in arrivo le nuove serie TV e i nuovi film di Netflix. Vediamo l'elenco di quelle confermate fino a questo momento.

Partiamo con i film in arrivo su Netflix a maggio 2022:

Ti Giro Intorno - 6 maggio 2022

Sansone - 6 maggio 2022

Our Father - 11 maggio 2022

Il fotografo e il postino: l'omicidio di Jose Luis Cabezas - 19 maggio 2022

L'abbinamento perfetto - 19 maggio 2022

Stranger Things 4

Vediamo invece ora le serie TV in arrivo su Netflix a maggio 2022:

El Marginal Stagione 5 - 4 maggio 2022

Summertime Stagione 3 - 4 maggio 2022

Il pentavirato - 5 maggio 2022

Clark - 5 maggio 2022

The sound of magic - 6 maggio 2022

42 giorni nell'oscurità - 11 maggio 2022

Avvocato di difesa - 13 maggio 2022

Bling Empire Stagione 2 - 13 maggio 2022

Vampire in the garden - 16 maggio 2022

The Future Diary Stagione 2 - 17 maggio 2022

Ghost in the shell: SAC_2045 Stagione 2 - 23 maggio 2022

Date da mangiare a Phil Stagione 5 - 25 maggio 2022

Stranger Things 4 - 27 maggio 2022

Tra i molti nomi di questo mese spicca per certo Stranger Things (qui il nuovo trailer), arrivato alla quarta stagione. Non mancano inoltre alcuni prodotti d'animazione, come Vampire in the garden, che narra dell'incontro tra una ragazza umana e la regina dei vampiri, in un mondo dove questi ultimi hanno quasi sconfitto l'umanità. Ci sarà poi anche la seconda stagione di Ghost in the Shell SAC_2045, all'interno del quale la Sezione di pubblica sicurezza n. 9 è alle prese con un nuovo pericolo che minaccia l'umanità.

Diteci, quali di questi titoli di Netflix vi interessano maggiormente?