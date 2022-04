Stranger Things 4: ecco il nuovo trailer ufficiale della serie Netflix

Al termine del countdown lanciato ieri è arrivo il nuovo trailer ufficiale della Stagione 4 di Stranger Things, che potrete ammirare nel player qui sopra, che anticipa l'arrivo della prima parte nel catalogo di Netflix.

Nel filmato possiamo rivedere i protagonisti di Stranger Things inclusa Undici, Nancy, Steve, Max, Dustin e lo sceriffo Jim Hopper che anche questa volta verranno coinvolti loro malgrado in una lotta contro le forze soprannaturali del "Sottosopra".

Lo slogan "Every Ending has a beginning" (ogni fine ha un inizio) che appare nel trailer conferma dunque il proclama fatto da Matt e Ross Duffer a febbraio, quando hanno annunciato che la Stagione 4 di Stranger Things sarà la penultima della serie, ma che hanno già in mente varie storie da raccontare ambientate nello stesso universo.

Vi ricordiamo che Stranger Things 4 Vol. 1 sarà disponibile su Netflix a partire dal 27 maggio, mentre il Vol. 2 arriverà il 1° luglio 2022.