Stranger Things 4: data di uscita su Netflix annunciata, sarà la penultima stagione

Netflix ha annunciato la data di uscita dell'attesissima Stagione 4 di Stranger Things, svelando inoltre che si tratta della penultima season della serie TV ideata da Matt e Ross Duffer.

Il Vol. 1 di Stranger Things 4 sarà disponibile dal 27 maggio, mentre il Vol. 2 arriverà il 1 luglio 2022. Segnatevi le date sul calendario.

Come spiegano Matt e Ross Duffer in un messaggio rivolto ai fan, la Stagione 4 di Stranger Things rappresenta "l'inizio della fine" e la serie si concluderà con la quinta stagione.

"Sette anni fa, abbiamo programmato l'intero arco narrativo di Stranger Thing. A quel tempo, avevamo previsto che la storia sarebbe durata per quattro o cinque stagioni. Si è dimostrata troppo grande per essere raccontata in quattro, ma, come avrete già intuito, ora stiamo sfrecciando verso il finale. La Stagione 4 sarà la penultima; la Stagione 5 sarà l'ultima", spiegano i fratelli Duffer, suggerendo tuttavia che in futuro potrebbero arrivare altre storie ambientante nello stesso universo.

"Ci sono ancora tante storie emozionanti da raccontare nel mondo di Stranger Things: nuovi misteri, nuove avventure, nuovi insospettabili eroi. Ma prima vogliamo che restiate con noi mentre finiamo di raccontare la storia di una potente ragazza chiamata Undici e dei suoi coraggiosi amici, di un capo della polizia distrutto e di una mamma feroce, di una piccola città chiamata Hawkins e di una dimensione alternativa chiamata Sottosopra. Come sempre, siamo grati per la vostra pazienza e il vostro supporto."

Come già confermato negli scorsi mesi, la quarta stagione di Stranger Things sarà composta da nove episodi che poteranno sullo schermo una nuova dose di eventi sconvolgenti per Undici e amici vari.