Netflix afferma che oltre il 50% degli abbonati guarda gli anime, Sakamoto Days è tra i più popolari

Durante l'Anime Expo di Los Angeles, Netflix ha presentato le principali novità dal mondo dell'animazione giapponese in arrivo sul servizio, tra cui l'attesissimo Cyberpunk: Edgerunners 2, e ha ribadito il proprio impegno nel settore anime, che del resto rappresenta ormai una parte significativa delle visualizzazioni globali.

Nel corso dell'evento, Netflix ha rivelato che oltre il 50% dei suoi 150 milioni di abbonati (per un totale stimato di circa 300 milioni di spettatori) guarda anime. Un dato in forte crescita negli ultimi tre anni, periodo che coincide con un aumento sostanziale degli investimenti della compagnia in questo ambito.