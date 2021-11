Stranger Things 4: periodo di uscita su Netflix e titoli degli episodi svelati

Stranger Things 4 continua a svelarsi, dopo il nuovo trailer anche con il periodo di uscita previsto su Netflix e con i titoli degli episodi, come da tradizione per la serie, e ci sarà da aspettare ancora un bel po', a quanto pare.

L'uscita di Stranger Things 4 è dunque prevista per l'estate 2022, ancora senza una data precisa ma se non altro con una stagione fissata. Come abbiamo visto, proprio nelle ore scorse è emerso il trailer italiano "Benvenuti in California", che introduce anche la nuova ambientazione della serie, che cambia nettamente atmosfera portandoci nel celebre Stato americano.



Svelati anche i titoli degli episodi, che potrebbero dire qualcosa anche degli eventi che verranno narrati al loro interno, motivo per il quale avvertiamo che potrebbero contenere alcuni vaghi spoiler, anche se ovviamente si tratta di dettagli minimi: