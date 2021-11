Marvel's Ant-Man o Fantastic 4 è il nuovo gioco di Skydance e l'autrice di Uncharted?

Il nuovo gioco Marvel da parte di Skydance Media, a cui sta lavorando anche Amy Hennig, autrice di Uncharted, potrebbe essere basato su Ant-Man o su Fantastic 4, in base a quanto emerso durante il livestream FatMan Beyond.

Durante la trasmissione in streaming è emerso che Marc Bernardin è uno degli autori della nuova sceneggiatura originale, dunque insieme ad Amy Hennig, cosa che ha portato la discussione sulla questione del nuovo gioco. Non sono però emersi dettagli precisi al riguardo, tranne un particolare curioso che potrebbe, di fatto, aver svelato il soggetto del titolo in questione.

Kevin Smith ha riferito, nel corso del livestream, che nella chat era stato azzeccato subito il titolo del nuovo gioco: questo porta principalmente alla possibilità che si tratti di Ant-Man o di Fantastic Four, visto che sono i due titoli emersi con maggiore frequenza, sebbene ce ne siano stati molti altri.



Difficile dunque avere certezza in questo caso, considerando anche che un altro nome molto in voga all'interno della chat di utenti che seguivano l'evento era anche Daredevil, ma in misura minore rispetto agli altri due.

Tutto quello che sappiamo, sul fronte ufficiale, è che c'è un un nuovo gioco Marvel da Skydance e Amy Hennig, autrice di Uncharted, e che questo dovrebbe essere una nuova serie dal punto di vista videoludico, dunque un nome che non è stato ancora sfruttato per i videogiochi, almeno di recente. L'altro dettaglio è che ha Janina Gavankar tra gli attori, ma entrambe le informazioni sono ancora molto vaghe, sebbene quest'ultima possa suggerire la presenza di almeno un personaggio femminile importante nel cast, che tornerebbe con Fantastic Four in particolare.