Marvel: il nuovo gioco di Skydance contiene Janina Gavankar tra gli attori

Il nuovo gioco Marvel in sviluppo presso Skydance, a cui sta lavorando anche Amy Hennig per quanto riguarda la stesura della sceneggiatura, ha Janina Gavankar nel cast di attori, come riferito dall'attrice stessa in un tweet andato online di recente.

Come abbiamo visto, Marvel ha in programma un nuovo gioco da Skydance e Amy Hennig, autrice di Uncharted, ma di cui non si sa ancora molto. Dovrebbe trattarsi di un action game con forte componente narrativa, come si conviene a un progetto che vede coinvolta in prima linea la Hennig.

Il fatto poi che sia una produzione tripla A di grosso calibro pare confermato anche dalla presenza di Janina Gavankar, che prelude probabilmente alla costruzione di un cast di attori di un certo rilievo. In ambito videoludico, la Gavankar si è già fatta conoscere nel ruolo di Iden Versio in Star Wars: Battlefront II e tornerà a farsi vedere anche in quello di Tanta Sila in Forspoken, di Square Enix.



"Posso finalmente dirvi questo!" Ha scritto l'attrice in un tweet, "Questo è ciò di cui ho la fortuna di far parte", ha aggiunto, riportando la notizia del nuovo gioco di Skydance direttamente dal sito Marvel e con la grafica già utilizzata per annunciare la nuova produzione.

A questo punto attendiamo di sapere qualcosa di più su questo interessante gioco, che in base a quanto riferito sembra essere un "titolo interattivo completamente nuovo", dunque forse non legato a una serie già trasposta in videogioco in precedenza, che segna la "prima produzione tripla A blockbuster" da parte del team in questione.