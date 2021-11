Apex Legends: Escape, trailer presenta i contenuti del Pass Battaglia della Stagione 11

Apex Legends si prepara all'arrivo di Escape, la Stagione 11 del battle royale di Respawn Entertainment che avrà inizio domani, martedì 2 novembre. A poche ore dal lancio della nuova stagione è stato pubblicato un nuovo trailer che presenta i contenuti del nuovo Pass Battaglia.

Il Pass Battaglia permette di ottenere oggetti cosmetici, pacchetti musica, schermate di caricamento e altro ancora. Avanzando di livello nel Pass Battaglia Premium potrete mettere le mani sui nuovi set per Gibraltar, Mirage, Loba, Revenant e Wraith, che potrete ammirare nel trailer qui sopra. Ogni set include una skin leggenda, una skin arma coordinata, uno sfondo banner e una decorazione arma.

Come al solito potrete ottenere il Pass Battaglia della Stagione 11 visitando la sezione dedicata all'interno del negozio. È acquistabile per 950 monete Apex oppure potete optare per il bundle da 2.800 monete che sblocca fin da subito i primi 25 livelli e la skin leggendaria "Miraggio del deserto per Mirage".

Anche senza acquistarlo, il Pass permette di ottenere varie ricompense gratuite, ovvero 7 Pack Apex, 6 skin arma, 6 schermate di caricamento, contatori vittoria per ogni leggenda, 1 pacchetto musica, 300 monete Apex e un badge della stagione.

