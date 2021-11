Call of Duty: Vanguard, trailer presenta le caratteristiche della versione PC

A pochissimi giorni dal lancio di Call of Duty: Vanguard, Activision ha pubblicato un nuovo trailer che mostra i muscoli della versione PC e ne svela le caratteristiche.

Il filmato, pubblicato guarda caso poche ore dopo quello dedicato alla versione PC di Battlefield 2042, mostra un mix di sequenze cinematiche e di gameplay della campagna e del multiplayer realizzate con la versione PC del nuovo sparatutto di Sledgehammer Games ed elenca le feature presenti in questa versione. Ovviamente non poteva mancare la risoluzione 4K a cui si aggiunge la piena compatibilità per i monitor Ultrawide (lo stesso trailer è girato in 21:9). Non manca poi il supporto a Nvidia DLSS e AMD FSR per garantire performance migliori senza sacrificare la risoluzione.

Call of Duty: Vanguard sarà disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One a partire da venerdì 5 novembre. Il gioco è disponibile per il preload su console, mentre quello della versione PC sarà disponibile nel corso della giornata di domani.

Gli sviluppatori nel frattempo hanno svelato la roadmap dei contenuti in arrivo prima e durante la Stagione 1 di Call of Duty: Vanguard, che includono anche la mappa Shipment. Tra le novità di Warzone Pacific invece c'è la mappa Caldera e molto altro ancora.