Call of Duty Vanguard: la roadmap dei contenuti della Stagione 1, c'è anche la mappa Shipment

Call of Duty: Vanguard la prossima settimana sarà disponibile nei negozi di tutto il mondo. Per prepararci al lancio e alle settimane successive, Sledgehammer Games ha svelato la roadmap dei contenuti in arrivo per il suo sparatutto e per Warzone prima e durante la Stagione 1.

Tutto inizia, ovviamente, il 5 novembre, giorno di debutto di Call of Duty: Vanguard, quando i giocatori potranno iniziare ad affrontare la Campagna, il multigiocatore PvP e Zombi. Al tempo stesso gli sviluppatori implementeranno il sistema anti-cheat Ricochet.

Dal 5 novembre al 2 dicembre, giorno di lancio della Stagione 1 di Vanguard e Warzone Pacific, sarà possibile accedere ai livelli gratis di Vanguard nel Battle Pass della Stagione 6 di Black Ops Cold War, mentre dal 17 novembre sarà disponibile una nuova versione della mappa Shipment, su cui i fan della serie si sono affrontati per anni.

Il 18 novembre inizierà l'evento "Operazione Flashback" di Warzone, un evento a tempo limitato di Verdansk per festeggiare i 18 mesi di attività e gli oltre 100 milioni di giocatori che hanno partecipato a questa modalità. Il 24 novembre invece avrà inizio l'evento i "Segreti del Pacifico" legato sia a Vanguard che a Warzone con sfide multigiocatore. Dal 30 al 1 novembre invece i giocatori scopriranno il destino della mappa Verdansk di Warzone prima dell'avvento delle novità di Warzone Pacific.

Arriviamo così al 2 dicembre 2021, giorno di inizio della Stagione 1 di Call of Duty: Vanguard. Lo sparatutto di Sledgehammer Games riceverà tre nuove mappe multigiocatore, tre operatori esclusivi, oltre a nuovi contenuti e funzionalità per la modalità Zombi come Patti aggiuntivi, un nuovo obiettivo, sfide mai viste prima, armi originali e tanto altro.

Call of Duty: Vanguard e Warzone, la roadmap della Stagione 1

Inoltre, questa Stagione inaugura l'arrivo del primo Battle Pass per Vanguard e Warzone, che permette di sbloccare fino a 100 livelli di oggetti, tra cui una serie di progetti arma gratuiti, contenuti estetici e due armi. Nel corso della stagione verranno resi disponibili, tramite sfide e bundle del negozio, tantissime altre armi, progetti arma e skin per operatori.

Sempre il 2 dicembre avrà inizio anche la Stagione 1 di Warzone Pacific che introdurrà la nuova mappa Caldera, con duelli aerei e molto altro ancora.

Nel frattempo Activision ha svelato le dimensioni esatte delle varie versioni di Call of Duty: Vanguard e data e orari dei preload delle versioni digitali.