Mario Party Superstars, il trailer di lancio del party game di Nintendo Switch

Mario Party Superstar da oggi è disponibile nei negozi e per l'occasione Nintendo ha pubblicato il trailer di lancio del nuovo party game in esclusiva per Switch.

Il filmato ci offre un assaggio dei cinque tabelloni classici provenienti da Mario Party per Nintendo 64, ovvero Isola Tropicale di Yoshi, Stazione Spaziale, Torta di compleanno di Peach, Bosco boscoso e Terra del terrore, tutti ridisegnati per Switch e con nuovi eventi unici. Possiamo inoltre ammirare alcuni degli oltre 100 minigiochi presenti, che potrete affrontare in compagnia dei vostri amici tramite il multiplayer online e in locale.

Per maggiori dettagli su Mario Party Superstar vi rimandiamo alla nostra recensione a cura di Alessandro Bacchetta, che afferma: "tralasciando le velleità archivistiche, che impallidiscono se paragonate a quelle di Super Smash Bros. Ultimate, e tralasciando l'effetto nostalgia, che coinvolgerà una percentuale irrisoria di utenti, Mario Party Superstars è un party game molto riuscito. Rinuncia a sfruttare le unicità dei Joy-Con (come i sensori di movimento) per rendersi godibile in qualsiasi modo, con qualsiasi controller: ed è la cosa più importante, visto che, come sempre, questo gioco dà il massimo di sé attraverso il multiplayer offline. L'online ci è sembrato funzionale: peccato per il mancato supporto di una chat vocale. Avremmo gradito qualche tabellone in più, ma in generale la selezione di minigiochi è ottima. Se vi piace giocare in multiplayer locale, magari con persone o familiari poco esperti, potrebbe essere ideale alle vostre esigenze: più di Super Mario Party, probabilmente"

Mario Party Superstar da oggi è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch sia in edizione fisica, che in versione digitale nell'eShop della console.