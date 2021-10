Il Cortocircuito di oggi parlerà del Metaverso: è questo il futuro che vogliamo?

Il Cortocircuito è già un dramma nella realtà, ma cosa diventerebbe nel Metaverso? Questa è la domanda cui cercherà di rispondere oggi la nostra rubrica settimanale, che torna oggi in diretta streaming su Twitch dalle ore 17:00 e che vi tormenterà fino alle 18:30. In studio ci saranno Pierpaolo Greco e Alessio Pianesani. L'assenza di Francesco Serino sarebbe un'ottima notizia, se non fosse che il nostro si collegherà in diretta da Lucca, per parlarci dell'edizione di quest'anno della fiera. Il dinamico trio è stato diviso, ma sarà comunque presente, per la gioia delle vostre gonadi.

L'argomento del giorno sarà comunque IL METAVERSO E IL FUTURO CHE NON VOGLIAMO!, in cui i nostri discuteranno di quanto annunciato ieri da Mark Zuckerberg, che ha cambiato nome alla sua compagnia in Meta, ha presentato Gambria, un logo formato da due testicoli e ha detto una quantità di cose da riempirci un libro di storia, o di barzellette, a seconda dei punti di vista.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!