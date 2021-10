Xbox: xCloud batte performance e tempi di caricamento di Xbox One in un video confronto

Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che mette a confronto vari titoli su Xbox One, Xbox Cloud Gaming (su One) e Xbox Series S. I risultati sono particolarmente interessanti in quanto dimostrano che xCloud riesce a garantire performance migliori rispetto a Xbox One e tempi di caricamento simili a Xbox Series S.

I giochi presi in esame sono Gears 5, Forza Horizon 4, Hellblade, The Medium, Psychonauts 2 e Battlefield V. Nel filmato possiamo notare come i giochi sul servizio di cloud gaming di Microsoft presentino tempi di caricamento nettamente inferiori rispetto a Xbox One, nonché framerate o risoluzioni maggiori. Ad esempio, Forza Horizon 4, Psychonauts 2 e Gears 5 sono stabilmente sui 60fps, mentre su Xbox One girano solo a 30 fps.

Nel caso di Hellblade, invece, su xCloud è possibile scegliere se giocare a 1080p e 60fps o bloccare il framerate a 30fps, attivando però il Ray Tracing, mentre su One gira a 900p e 30fps. xCloud non se la cava male neanche se confrontato con Xbox Series S per quanto riguarda i tempi di caricamento.

Ovviamente va tenuto in conto che molto dipende anche dalla qualità della connessione a disposizione e il fattore input lag. ElAnalistaDeBits afferma di aver notato input lag variabili tra i vari giochi testati, ma che solitamente i titoli first party di Microsoft sembrano avere un ritardo inferiore alla media.

Vi ricordiamo che nel prossimo futuro xCloud sarà fruibile da tutti gli utenti Xbox One, mentre al momento è in fase di testing con il programma insider.

Rimanendo in tema, le scorte di Xbox Series X|S aumenteranno nel periodo natalizio secondo un insider.