Xbox Series X|S, le scorte aumenteranno per il periodo natalizio

Le scorte di Xbox Series X|S aumenteranno in vista del periodo natalizio, stando ad alcune voci che girano fra gli insider dell'industria videoludica: lo ha detto Christopher Dring di GamesIndustry.biz.

La strategia di Microsoft, secondo Dring, è quella di potenziare la distribuzione delle sue console next-gen giusto in tempo per il lancio di Halo Infinite (qui la nostra anteprima) e Forza Horizon 5 (ecco il nostro provato).

La casa di Redmond "utilizzerà questi giochi e Xbox Game Pass come elementi chiave per aumentare le vendite del proprio hardware durante la finestra natalizia", ha scritto il giornalista.

Si tratta con ogni probabilità di una tattica che verrà messa in campo anche da Sony per PS5: l'idea è quella di far girare al massimo le linee produttive e distributive in queste settimane per poi rifornire i negozi fra novembre e dicembre.

Complice il periodo natalizio, si riuscirà senz'altro a piazzare un gran numero di console e i relativi giochi, sfruttando al meglio la finestra commerciale più interessante dell'anno e chiudendo il 2021 nel miglior modo possibile, al netto delle evidenti difficoltà.