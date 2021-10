Steam, Saldi di Halloween 2021 al via: tanti giochi PC in offerta

Steam ha dato il via ai Saldi di Halloween 2021, con tante offerte sui giochi PC e un bel po' di affari decisamente da non perdere per gli utenti della piattaforma digitale Valve. Ve ne suggeriamo qualcuno.

Death Stranding (qui la recensione), l'ultima opera diretta da Hideo Kojima, può essere vostro per 23,99€ anziché 59,99, per uno sconto pari al 60%, mentre il coinvolgente action cooperativo Warhammer: Vermintide 2 (qui la recensione) viene via a soli 6,99€ anziché 27,99: una riduzione del 75%.

Quel gioiello di Disco Elysium: The Final Cut (la recensione) è disponibile in promozione a 21,99€ anziché 39,99, per un risparmio pari al 45%, oppure c'è l'ottimo picchiaduro a incontri Mortal Kombat 11 (la recensione) a soli 12,49€ anziché 49,99, dunque con il 75% di sconto.

Il simulatore di guida tutto italiano Assetto Corsa (la recensione) può essere acquistato con i Saldi di Halloween per appena 3,99€ anziché 19,99, con uno sconto dell'80%, mentre il coinvolgente sparatutto post-apocalittico Metro Exodus (la recensione) è disponibile a 11,99€ anziché 29,99, risparmiando il 60%.

Gli sconti coinvolgono anche Cyberpunk 2077 (la recensione), il mastodontico action RPG di CD Projekt RED che, come sappiamo, su PC dà assolutamente il meglio di sé: potete portarvelo a casa per 40,19€ anziché 59,99, con uno sconto del 33%.

Potete controllare la lista completa delle offerte visitando Steam, ma attenzione: gli Sconti di Halloween termineranno il 1 novembre.