Goldrake: primo trailer, immagini e dettagli per il gioco Microids

Goldrake, o meglio Grendizer, l'ambizioso tie-in prodotto dalla francese Microids, si mostra oggi con il primo teaser trailer, un paio di immagini e alcuni interessanti dettagli, fra cui piattaforme e periodo di uscita.

Annunciato lo scorso febbraio, Goldrake sarà disponibile nel corso del 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Lo sviluppo è stato affidato a Endroad, un team formato da ex Ubisoft, Amplitude Studios e Ocean Software.

"Siamo felici di poter finalmente condividere le prime immagini di Grendizer", ha dichiarato Stéphane Longeard, CEO di Microids. "Endroad è uno studio davvero talentuoso e siamo fiduciosi che la loro esperienza potrà trasformare l'universo creato da Go Nagai in un grande videogioco. Non vediamo l'ora di potervi rivelare qualcosa del gameplay!"

Grendizer, una prima immagine del robot

Grendizer, un'immagine dello Spacer in volo

"Stiamo lavorando con grande fervore sul progetto di Grendizer, puntando a un prodotto di alta qualità che possa accontentare tanto i fan quanto quegli utenti che non conoscono Duke Fleed (Daisuke Umon in Giappone) e i suoi amici", ha detto il game director Colomban Cicéron.

"Ci troviamo di fronte a un universo enorme, che merita la massima attenzione ai dettagli. Siamo tutti fan di questa serie animata, ci siamo cresciuti insieme e vogliamo impegnarci al massimo per offrire ai giocatori il tie-in che hanno sognato per decenni."