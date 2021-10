Oculus Quest diventa Meta Quest, il nome Oculus verrà abbandonato

Oculus Quest diventa Meta Quest: assecondando il cambio operato dall'azienda di Mark Zuckerberg, la piattaforma per la realtà virtuale assumerà una nuova identità, abbandonando il nome Oculus.

Il cambio da Facebook a Meta ha insomma coinvolto almeno uno dei brand della compagnia, quello probabilmente più legato all'idea del metaverse, incaricato di sviluppare le tecnologie che ci consentiranno di visitarlo.

"Un anno fa abbiamo cambiato il nostro nome da AR/VR a Facebook Reality Labs", ha scritto Andrew Bosworth, vicepresidente della divisione AR/VR di Facebook. "Lo cambieremo di nuovo in Reality Labs per la stessa motivazione: stabilire una connessione migliore rispetto al fatto che la nostra organizzazione sta costruendo la tecnologia per il metaverse."

Bosworth ha spiegato che gli obiettivi del team rimangono gli stessi, ma che questo rebranding andrà a colpire anche il marchio Oculus, che verrà abbandonato. "A partire dall'inizio del 2022, comincerete a vedere il passaggio da Oculus Quest a Meta Quest e da Oculus App a Meta Quest App."

"Siamo tutti molto attaccati al brand Oculus e questa è una decisione davvero difficile da prendere. Sebbene stiamo abbandonando quel nome, posso assicurarvi che la visione originale rimarrà fortemente legata al modo in cui Meta continuerà a spingere per la diffusione della VR."