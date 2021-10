Facebook diventa Meta: l'azienda cambia nome e punta al metaverse

Facebook diventa Meta: è questo il nuovo nome dell'azienda di Mark Zuckerberg, che punta con grande convinzione al metaverse, la piattaforma presentata nel dettaglio durante il Facebook Connect 2021.

Dopo aver annunciato Horizon Home come porta di ingresso per il metaverso e le nuove esperienze per Oculus Quest 2, Zuckerberg ha concluso la sua lunga presentazione comunicando appunto il cambio di nome.

"Siamo un'azienda che costruisce tecnologia pensata per connettere le persone", ha detto. "Insieme possiamo finalmente mettere la gente al centro di questa tecnologia (...) per riflettere chi siamo e cosa speriamo di creare."

Mark Zuckerberg di fianco al logo Meta

Mantenere il nome di Facebook non andrebbe a rappresentare questa visione. "Al momento il nostro brand è fortemente legato a un singolo prodotto", ha spiegato Zuckerberg. "Tuttavia, nel corso del tempo spero verremo visti come l'azienda del metaverse."

L'adozione del nome Meta, ad ogni modo, non cambierà gli attuali branding: le piattaforme Facebook, Instagram e WhatsApp resteranno invariate e non subiranno modifiche.