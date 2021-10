Assassin's Creed Infinity non sarà un free to play, ci saranno molti elementi narrativi

Assassin's Creed Infinity sarà il prossimo passo della saga di Ubisoft. Una sorta di gioco live service in continua evoluzione, una piattaforma online che si espanderà nel corso del tempo. Che tipo di prodotto sarà? Ubisoft ha confermato che non sarà un free to play.

Precisamente, durante una recente riunione finanziaria, il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot ha confermato che Assassin's Creed Infinity non sarà free to play, ma anche aggiunto una seconda informazione che sicuramente farà piacere ai fan del genere: "questo gioco avrà una moltitudine di elementi narrativi al proprio interno".

Vari volti dei personaggi di Assassin's Creed

Questa affermazione è in linea con quanto è stato raccontato nel corso degli ultimi mesi dai rumor su Assassin's Creed Infinity. Secondo quanto detto, vi saranno molteplici linee temporali storiche ognuna delle quali avrà i propri personaggi giocabili. La struttura da live-service dovrebbe permettere a Ubisoft Quebec e Ubisoft Montreal di aggiungere nuovi scenari nel corso del tempo.

Assassin's Creed Infinity sarà un progetto complesso e un grande cambiamento per la saga ed è attualmente nelle prime fasi di sviluppo. Secondo quanto vociferato, la data di uscita non dovrebbe essere prima del 2024.

