Assassin's Creed Valhalla: trama e ambientazione della terza espansione al centro di nuovi leak

j0nathan, leaker dedito alla saga di Assassin's Creed, ha condiviso un nuovo video - che potete vedere poco sotto - tramite il quale parla di Assassin's Creed Valhalla e della terza espansione, ancora non annunciata. Il leaker parla dell'ambientazione, nel nome di questo DLC, dei trofei e della trama. Vediamo i dettagli.

Tramite datamining, il leaker afferma di aver trovato informazioni su questa terza espansione di Assassin's Creed Valhalla: il nome dovrebbe essere Dawn of Ragnarök e l'ambientazione pare essere Svartalfheim, ovvero il regno dei nani. Ubisoft aveva mostrato in passato un'immagine del portone di ingresso a Muspelheim, il regno di fuoco: pare che le forze di questo regno invaderanno Svartalfheim nell'espansione. Questi eventi serviranno anche per mettere in atto la versione di Assassin's Creed del Ragnarok.

Inoltre, il dataminer parla anche dei trofei di Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarök. Secondo quanto indicato, ci sono trofei classici come il completamento dei territori, la scoperta di luoghi specifici e eliminazione di nemici. Pare che vi saranno anche nuove abilità, come una breve invisibilità, l'abilità di volare come un corvo (uno degli animali simbolo di Odino) e di usare frecce di teletrasporto, oltre poteri di ghiaccio e l'abilità di resuscitare nemici caduti.

Questa terza espansione di Assassin's Creed Valhalla sembra quindi puntare molto sul lato mitologico del gioco di Ubisoft. A inizio settembre abbiamo ottenuto l'update 1.3.1 di Assassin's Creed Valhalla, ecco la patch note completa.