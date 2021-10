WarioWare: Get It Together!, il trailer con le false citazioni della stampa

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di WarioWare: Get It Together! per Nintendo Switch, pieno di citazioni della stampa palesemente false. In che senso? Che dire di una citazione della prestigiosa testata Toilet Tribune? E di quella del Wario Times? Naturalmente il tutto è fatto per strappare quattro risate. Del resto la follia creativa è sempre stata una delle caratteristiche migliori dei WarioWare.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di WarioWare: Get It Together!, in cui abbiamo scritto:

Se nel 2003 la saga di WarioWare si è rivelata anticipatoria rispetto alla direzione che avrebbe intrapreso l'industria, in particolare quella mobile, in era Wii/DS si è trovata "al momento giusto nel posto giusto". Passato quel periodo, e subendo l'invasione dei dispositivi smart, ha dovuto reinventarsi non tradendo le proprie origini: c'è riuscita appieno solo ora, con WarioWare: Get It Together!. Forse il miglior episodio in assoluto per gli appassionati della saga: complesso, ricco di modalità e statistiche, con ampie possibilità di approfondire l'esperienza, nonché di confrontare online i propri record. Un risultato ottenuto a scapito dell'accessibilità: il fatto che l'interazione sia veicolata da un personaggio, e che ogni personaggio abbia abilità diverse (a volte molto diverse), altera in modo sostanziale il nucleo dell'opera, e complica l'esperienza ai giocatori occasionali, che si troveranno addirittura spaesati e impotenti. Considerando il focus sul multiplayer offline, e la natura arcade del gioco, non può essere considerato un semplice dettaglio; chiarito questo, ci troviamo di fronte al capitolo di WarioWare forse più completo, e ricco, mai realizzato.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che WarioWare: Get It Together! è un'esclusiva Nintendo Switch.