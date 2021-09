WarioWare: Get It Together!, la recensione del folle ritorno dell'antieroe di Nintendo

La sfida principale di WarioWare: Get It Together! è proprio questa: com'è possibile oggi, nel 2021, creare un gioco che sia fedele ai concetti cardine della serie e che, allo stesso tempo, possa risultare interessante per giocatori occasionali e non? Scopriamo come Nintendo ha affrontato la questione, e se è riuscita a trovare una soluzione a questo rompicapo, nella nostra recensione; ricordandovi che il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch, a 49,99 Euro, dal 10 settembre .

In sintesi, potremmo dire che la traiettoria di WarioWare sia stata opposta rispetto a quella dell'industria dei videogiochi. Ai tempi della prima uscita il suo approccio era sperimentale e coraggioso: si sarebbe addirittura rivelato anticipatorio rispetto al casual gaming (e a un certo tipo di mobile gaming mordi e fuggi). Le due traiettorie si sono unite in era Wii e DS, per poi lasciare WarioWare a brancolare nel buio: la sua identità veloce e istintiva, la sua vocazione al casual gaming, è ormai stata approfondita da tante altre compagnie e regna ormai su piattaforme diverse da quelle Nintendo (i dispositivi mobile, appunto).

Questo titolo proponeva una serie di minigiochi essenziali e a un ritmo serrato: dei compiti semplici, basati sulla rapidità di comprensione ed esecuzione. Il progetto si rivelò un successo e da lì in poi la saga sarebbe apparsa su qualsiasi console Nintendo, tascabile e non. A livello commerciale, e anche a livello qualitativo, WarioWare ha toccato il suo apice su Nintendo Wii e Nintendo DS. Delle console perfette per esaltare la sua semplicità e la sua versatilità: non è un caso che WarioWare: Smooth Moves abbia accompagnato il lancio di Nintendo Wii, e abbia mostrato come pochi altri le potenzialità del Wiimote.

Abbiamo ripercorso la storia del personaggio , e conseguentemente della serie WarioWare , qualche giorno fa: quando uscì il primo capitolo era il 2003, e la console dominante del mercato portatile era Game Boy Advance. Il gioco era stato sviluppato internamente (da SPD, ex R&D1) come una specie di scommessa: era stata presa una modalità secondaria di Mario Artist: Polygon Studio per 64DD (di per sé un gioco secondario), con l'intento di renderla un'opera completa e vendibile separatamente.

Nella nostra recensione di WarioWare: Get It Together! tenteremo di capire quanto sia valido questo nuovo episodio della serie Nintendo e quanto sia difficile crearne uno che possa risultare rilevante ai giorni nostri. Perché il lavoro svolto in collaborazione tra Intelligent Systems e Nintendo, diretto dal veterano Goro Abe, è tutt'altro che banale: nella realizzazione, ma soprattutto nelle scelte di game design.

Personaggi e comandi

WarioWare: Get It Together!: l'artwork principale del gioco.

Sono due le vie che ha escogitato Nintendo per rendere WarioWare: Get It Together! un gioco rivelante nell'attualità. La prima è distaccare radicalmente la quantità di contenuti dall'essenzialità e dalla frenesia dell'esperienza: se in passato il menu e le modalità di WarioWare avevano assecondato la natura dei microgiochi, Get It Together! propone una grande, grandissima quantità di sfide e obbiettivi secondari: senza esagerare, e relativamente al budget utilizzato, è una sorta di Super Smash Bros. della saga (in quanto a menu, modalità e statistiche).

Ben più interessante, invece, è la scelta di game design attuata per "adattarsi alla contemporaneità". In passato WarioWare si basava su una serie veloce di microgiochi, della durata di qualche secondo, che diventavano via via più frenetici in caso di reiterato successo: bisognava capire cosa fare in pochi istanti e metterlo in pratica attraverso i pulsanti. Adesso non è più così. E la scelta fatta da Nintendo è tanto intrigante da una parte, quanto discutibile - a nostro parere - dall'altra. In sostanza, adesso non si comanda più un elemento variabile dello scenario, bensì un personaggio; e ogni personaggio ha abilità diverse. Ce ne sono di simili, ma anche di radicalmente diversi (a volte troppo diversi).

WarioWare: Get It Together!: due giocatori tentano di far avanzare un carrello.

Questo approccio ha l'indubbio vantaggio di moltiplicare il numero dei microgiochi. In sostanza, se in passato le prove mutavano solamente in base alla difficoltà o al tempo disponibile, adesso il tutto è filtrato dal personaggio selezionato: alcuni si teletrasportano, alcuni planano, altri vanno sullo skate. Alcuni sparano in verticale, altri in orizzontale; altri ancora sparano ovunque, ma stanno fermi. Insomma, la meccanica classica ora ha una variabile in più: bisogna capire cosa fare, intuire come farlo in base al protagonista, e infine concretizzare l'intento.

La conseguenza negativa di quest'impostazione, non l'aveste già intuito, è che complica enormemente le cose. Enormemente non in senso assoluto, ma in riferimento ai giocatori occasionali: chi completa tutta la Storia ha il tempo di approfondire gradualmente i personaggi, anche attraverso un apposito (e obbligatorio) tutorial. Chi affronta per la prima volta l'esperienza con personaggi e stage già sbloccati, al contrario, si ritrova spesso impotente e confuso; ma ne parleremo meglio più tardi.

Per quanto concerne il sistema di controllo, è preciso e funzionale alla struttura di gioco. Si utilizzano solamente il Control Stick e il pulsante A (oltre a "più" e "meno" per le opzioni): un approccio sensato e semplice, che rende il gioco non solo adattabile, ma perfetto per essere esperito con un solo Joy-Con. Perfetto, appunto, per condividere l'esperienza offline.