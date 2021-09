Diablo 2: Resurrected: l'Ultrawide non è pienamente supportato perché rompe il gioco

Mancano ormai poche settimane al lancio di Diablo 2: Resurrected su PC e console e Blizzard ha offerto maggiori dettagli su alcune feature, tra cui il supporto ai monitor Ultrawide 21:9, che sarà solo parziale in quanto "rompe il gioco".

Gli sviluppatori hanno spiegato che Diablo 2 Resurrected sarà giocabile su display ultrawide, ma con l'aspect ratio che non andrà oltre i 19:9. Il supporto ai 21:9 era stato implementato nell'alpha, per poi essere ridotto successivamente, in quanto dava un vantaggio fin troppo grande ai giocatori.

Nello specifico, giocando in 21:9 i giocatori potevano attaccare i nemici da distanze maggiori rispetto a quelle per cui il gioco è stato progettato. Non solo, i malcapitati colpiti da così lontano non sono in grado di individuare chi li attacca e quindi rimangono immobili senza reagire, permettendo ai giocatori di ucciderli con grandissima facilità, rompendo così gli equilibri del gioco.

"Per proteggere l'integrità dell'esperienza di tutti i giocatori e promuovere un terreno di gioco uguale per tutti, coloro in possesso di monitor ultrawide potranno giocare in 19:9 (la lunghezza massima delle zone di limitazione del gioco) con delle vignette ai lati dello schermo", recita un post di Blizzard sul forum ufficiale. "Comprendiamo che i giocatori hanno speso tanti soldi per assemblare le loro configurazioni hardware 21:9 e vedere le barre nere può essere frustrante per la loro esperienza. Quindi, continueremo a guardare queste discussioni ed esploreremo possibili soluzioni che non cambiano il modo in cui il gioco è fatto"

Diablo 2: Resurrected

Blizzard ha inoltre spiegato i motivi per cui ha deciso di rimuovere il supporto TCP/IP, una feature presente nell'originale Diablo II.

"Siamo a conoscenza che rimuovendo questa feature aggiungiamo un grosso ostacolo per i talentuosi modder multiplayer della community. Tuttavia, la nostra priorità è quella di mantenere l'ecosistema di questo gioco quanto più sicuro possibile per tutti i giocatori."

Ulteriori modifiche arriveranno alle lobby console nella versione completa del gioco, consentendo ai giocatori di fare gruppo più facilmente in base a diverse attività. Blizzard afferma che le versioni console di Diablo II: Resurrected non includeranno la possibilità di creare lobby personalizzate, anche se monitorerà il feedback riguardo questo argomento dopo il lancio.

Diablo 2: Resurrected sarà disponibile a partire dal 23 settembre per PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch e, ovviamente, PC. Avete visto il trailer dedicato al Necromancer?