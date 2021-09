Diablo 2: Resurrected: il necromancer in video

Blizzard ha pubblicato un nuovo trailer di Diablo 2: Resurrected, dedicato alla classe del necromancer, molto amata da chi adora il combattimento indiretto e avere amici non morti. Anche in questo caso, non sono state apportate grosse modifiche al personaggio, a parte dal punto di vista grafico, quindi se avete utilizzato questa classe in passato, vi ritroverete sicuramente a casa.

Il sito ufficiale ci dice che Diablo II: Resurrected include tutti i contenuti sia di Diablo II che della sua epica espansione Diablo II: Lord of Destruction. Fatti strada combattendo attraverso caverne di ghiaccio, tombe orripilanti colme di abomini non morti e lande congelate fino alla gelida vetta del Monte Arreat per fermare Baal, il Signore della Distruzione. Scatena l'inferno con le due classi giocabili di Lord of Destruction: l'astuta Assassina, maestra delle trappole e delle discipline dell'ombra, e il selvaggio Druido, mutaforma ed evocatore, in grado di comandare la magia elementale primordiale.

Diablo 2: Resurrected è la versione rimasterizzata con grafica in alta risoluzione di Diablo II, uno dei giochi più amati di Blizzard. Sarà disponibile a partire dal 23 settembre 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.