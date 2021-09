Lenovo Yoga Slim 7 Carbon e Pro: i nuovi portatili con schermo OLED e fino a 120 Hz di refresh

A farsi bello con uno schermo OLED, con opzione touchscreen, è il Lenovo Yoga Slim 7 Carbon, un 14 pollici ultraleggero che si accontenta della grafica integrata o di una GPU dedicata modesta, ma punta sulla qualità dell'immagine e sulla robustezza dello chassis in fibra di carbonio con grado di resistenza militare. Guarda invece con più attenzione alle prestazioni il nuovo Lenovo Yoga Slim 7 Pro, un 16 pollici che può montare una GPU più potente, CPU mobile AMD di ultima generazione e uno schermo IPS da 120 Hz, sempre touchscreen. D'altronde si tratta di dispositivi pensati per i creator, come risulta evidente analizzando le caratteristiche dei nuovi laptop Yoga Slim 7 Carbon e Yoga Slim 7 Pro , in arrivo nel prossimo futuro con Windows 11 già installato sopra e tutti i relativi vantaggi di un'interfaccia migliorata proprio in funzione dei dispositivi portatili.

Con l'arrivo dell'autunno arriva puntuale il rinnovo delle principali serie di laptop, anche quest'anno migliorate grazie all'arrivo di nuovi processori e GPU dai consumi più ridotti. Ma in questo 2021 l'hardware, il raffreddamento e le cornici non sono gli unici elementi a migliorare. Tra le novità ci sono anche gli OLED di nuova generazione, affiancati da tecnologie pensate per ridurre all'osso il rischio di burn-in.

Le superfici ai lati della tastiera corrispondono tra l'altro con gli emettitori dell' impianto audio da ben 4 altoparlanti con supporto Dolby Atmos che promette una buona potenza ed è pensato per direzionare l'audio verso l'utente. Sia chiaro, il jack audio combo resta la componente più importante in quanto a sonoro, come per tutti i dispositivi pensati per essere usati in mobilità, ma l'importanza di un impianto ben pensato si fa sempre più rilevante. D'altronde l'evoluzione dell'hardware per laptop, necessariamente più attento ai consumi, ha permesso di abbassare notevolmente la rumorosità dei sistemi di dissipazione che in questo caso è stata ripensata per ottimizzare la circolazione dell'aria.

Nonostante gli spazi ridotti, Lenovo è riuscita da ampliare il touchpad, arricchendo ulteriormente la dotazione di un laptop pensato per il comfort. La tastiera è incassata ed è priva di tastierino numerico, ma i tasti sono a dimensioni piene e stando a quanto vediamo ben staccati gli uni dagli altri. Non manca inoltre una webcam HD a infrarossi con riconoscimento visivo e shield fisico, controllabile con un interruttore a scatto piazzato sulla destra del portatile.

Le dimensioni ridotte comportano però dei compromessi, a partire dal processore a basso consumo. Ma parliamo comunque della possibilità di montare fino all'AMD Ryzen 7 5800U da 8 core e 16 thread, capace di garantire una potenza molto elevata in relazione agli ultraportatili. Risulta invece limitata la GPU, al massimo una NVIDIA GeForce MX450, e lo stesso vale per la connettività che punta però sulla versatilità con tre porte USB-C, una 3.2 Gen 1 e una 3.2 Gen 2 con tutte le relative funzioni in termini di power delivery, funzionalità DisplayPort 1.4, connettività e possibilità di interfacciarsi con qualsivoglia dispositivo moderno. Il tutto ovviamente combinato con Wi-Fi 6E di ultima generazione e Bluetooth 5.1.

Il laptop Lenovo Yoga Slim 7 Carbon di seconda generazione è un ultraportatile che reclama la corona di 14 pollici con schermo OLED , fino a 90 Hz di refresh, più leggero al mondo, promettendo comunque 14.5 ore di autonomia, grazie alla batteria da 61 Whr, a fronte di un peso di appena 1.1 kg e di uno spessore di 14,9 millimetri. La tecnologia del pannello, che prevede un'opzione touchscreen, garantisce contrasto quasi assoluto e gamma DCI-P3 del 100%, entrambi valorizzati da una risoluzione di 2.8K che in relazione al formato può offrire una definizione molto elevata. Da qui la scelta di un rivestimento lucido, nonostante il problema dei riflessi, per un pannello che guarda ai creatori di contenuti anche in quanto a formato, con un rapporto 16:10 che è pensato per chi lavora con più tracce video o audio e può quindi beneficiare dei una maggiore superficie di lavoro verticale.

Lenovo Yoga Slim 7 Pro

Decisamente più potente, il Lenovo Yoga Slim 7 Pro gode di margini più ampi anche nel gaming

Il laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro è un modello da 16 pollici che grazie alla possibilità di equipaggiare hardware più potente può garantire anche margini di movimento superiore in gaming. Non a caso preferisce un pannello IPS con gamma sRGB del 100% che può arrivare a 120 Hz di refresh e 500 nit di luminanza, pur restando un dispositivo pensato per creatori di contenuti, cosa rimarcata dal pannello touchscreen da 16:10, ma strizza l'occhio al gaming competitivo con la possibilità di arrivare fino una NVIDIA GeForce RTX 3050 e al summenzionato pannello da 120 Hz di refresh.

Tra l'altro, per quanto modesta, la GPU NVIDIA è in grado di esprimere una potenza sensibilmente maggiore rispetto alle migliori soluzioni integrate e può fare leva sul DLSS per aumentare in modo drastico gli FPS nei titoli che lo supportano. Abbastanza, secondo Lenovo, per poter giocare in 1080p Red Dead Redemption 2 con impostazioni medie, ovviamente in 1080p, grazie anche alle ottime prestazioni in gioco dell'architettura Zen 3 dei processori AMD Ryzen 5000H.

Il Lenovo Yoga Slim 7 Carbon sfoggia uno schermo IPS ad alta definizione che può arrivare a 120 Hz di refresh

La maggiore potenza, com'è ovvio che sia, corrisponde a un consumo inevitabilmente maggiore, con 80 W di consumo in modalità prestazioni per CPU e GPU che possono esprimersi al meglio, senza per questo comportare temperature particolarmente elevate, almeno stando alle promesse. Questo nonostante uno spessore inferiore ai 2 cm anche nel punto più spesso, e un peso contenuto per quanto comunque superiore ai 2.1 Kg, complice una batteria da 75 Whr che promette fino a 16.5 ore di playback video in locale.

Per il resto la dotazione include tastiera completa con tasti a dimensioni piene, touchpad più ampio e in questo caso spostato sulla sinistra, frecce direzionali leggermente spostate verso il basso a facilitare il riconoscimento tattile dei tasti e una connettività più ricca con una porta USB-C, 2 porte USB-A, una porta HDMI e un lettore per schede SD.

Scheda tecnica Lenovo Yoga Slim 7 Pro