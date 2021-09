Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook 13: il nuovo convertibile con schermo OLED

Gli annunci del Lenovo Tech World 2021 includono il nuovo Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook, come diversi altri dispositivi portatili di ultima generazione rinnovato non solo nell'hardware ma anche nello schermo che diventa OLED.

A dirla tutta parliamo, secondo quanto affermato da Lenovo, del primo Chromebook 2 in 1 con tastiera staccabile dotato di schermo OLED che nello specifico è da 13.3 pollici e dichiara una luminanza di 400 nit. Un bel salto per un prodotto che non è più economico, come il suo predecessore, ma passa alla fascia premium, garantendo grazie alla tecnologia del pannello un contrasto quasi assoluto e una copertura del colore DCI-P3 del 100%.

Il tutto condito dalla già menzionata tastiera staccabile e da una batteria da 42 Whr, non male considerando che parliamo di un dispositivo dallo spessore di poco superiore ai 7 millimetri. Un fuscello che promette autonomia fino a 14 ore e un buon comparto audio grazie all'uso di 4 altoparlanti. Non manca certo di compromessi, a partire dalla connettività WiFi 5 per arrivare alle due sole porte USB Type-C 3.0, ma si tratta di un dispositivo ultraportatile decisamente leggero che potrebbe risultare molto interessante con un prezzo commisurato. Per questo siamo curiosi di conoscerlo, al pari della data di lancio.

Scheda tecnica Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook 13