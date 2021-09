Lenovo Smart Wireless Earbuds: i nuovi auricolari con cancellazione attiva del rumore

Tra gli annunci dell'evento Tech World 2021 c'è anche quello degli auricolari Lenovo Smart Wireles Earbuds, pensati in funzione del rapporto tra prezzo e qualità con un occhio di riguardo per design e comfort.

Pienamente compatibili sia con i dispositivi iOS sia con quelli Android dalla versione 8.0 in su, i nuovi auricolari Lenovo montano driver da 11 millimetri dinamici e ben 6 microfoni in funzione di una cancellazione del rumore attiva e dinamica che tiene conto del rumore ambientale. Godono inoltre di scatola con ricarica wireless e possono interfacciarsi con più dispositivi con un semplice click grazie alla tecnologia Lenovo Smart Pair.

Promettono inoltre 7 ore di autonomia in ascolto, con cancellazione del rumore spenta, a fronte di un peso di 4.5 grammi per auricolare, notevole considerando la finitura metallica sulla stanghetta e la resistenza ad acqua e sudore con certificazione IPX4. Di seguito tutte le caratteristiche, che includono connettività Bluetooth e ricarica veloce con 10 minuti di attesa per 2 ore di ascolto, in attesa di conoscere i dettagli su disponibilità e prezzo.

Scheda tecnica Lenovo Smart Wireless Earbuds