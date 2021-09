Dragon Ball Z: il cosplay di C18 da mk_ays è fin troppo ammaliante

L'eterno Dragon Ball Z torna ad essere la fonte d'ispirazione per la cosplayer che proponiamo questa mattina, anche in questo caso con un ottimo cosplay di C18 da parte di mk_ays, che si è cimentata sul personaggio di Toriyama forse per la prima volta nella sua carriera.

C18, o Androide 18, è un grande classico come soggetto per le cosplayer, come abbiamo visto in molti altri casi, ma in questo caso l'interpretazione è piuttosto particolare rispetto a quelle che vediamo spesso, riprendendo precisamente lo stile della modella russa.

Mk_ays è solita concentrarsi soprattutto sul volto, nella maggior parte delle sue foto, e così è anche in questo caso: come capita spesso con le sue produzioni, però, anche qui il risultato si potrebbe definire fin "troppo bello".

La capigliatura e gli occhi azzurri riproducono bene l'algida bellezza che è tipica della combattente in questione, ma i lineamenti dolci e delicati della modella sono fin troppo aggraziati rispetto all'aspetto standard del personaggio creato da Akira Toriyama.

Per il resto, si intravede la tenuta tipica di C18, con giacchetto di jeans e camicia a righe con sotto la maglietta nera, ovvero una delle tenute storiche del personaggio, riprodotta con una certa precisione da Mk_ays anche in questo caso, senza però riuscire a vedere molto al di là del volto.