Cyberpunk 2077, il cosplay di Evelyn firmato Lada Lyumos è glamour puro

Cyberpunk 2077 non ha mai smesso di far discutere e il personaggio di Evelyn rimane uno dei più affascinanti della campagna del titolo di CD Projekt RED, dunque Lada Lyumos ha pensato bene di riproporne il cosplay.

L'interpretazione della modella russa è puro glamour e risulta tremendamente curata in ogni particolare: dagli abiti all'acconciatura, dal set alla fotografia. Non è ovviamente una novità per Lada, che cura i suoi lavori in maniera maniacale e questo non poteva fare eccezione.

Se seguite la modella su Instagram, non vi saranno sfuggiti i suoi cosplay di Daenerys da Il Trono di Spade, Ida Emean da The Witcher 3, Morrigan da Dragon Age o Scarlet Witch da WandaVision.

In queste giornate di fine estate, Lada ci invita dunque a berci un drink in compagnia di Evelyn, all'interno di uno dei tanti locali di Night City. Accettiamo la proposta?