Dragon Age, il cosplay di Morrigan firmato Lada Lyumos rende omaggio alla serie

Dragon Age è rimasto nel cuore degli appassionati e Lada Lyumos ha deciso di rendere omaggio alla serie targata BioWare dedicando uno dei suoi ultimi cosplay al personaggio di Morrigan.

La Strega delle Selve, che ha fatto il proprio debutto nel primo capitolo della saga per poi tornare in Dragon Age: Inquisition, è senza dubbio una delle figure più affascinanti e riconoscibili del franchise.

Purtroppo Dragon Age non sarà presente a EA Play Live 2021 con il nuovo episodio, dunque i suoi tantissimi fan dovranno avere ancora un po' di pazienza per scoprire come sarà la prossima avventura.

L'interpretazione di Lada riuscirà a rendere più dolce l'attesa di Dragon Age 4? In caso contrario potete sempre ammirare i più recenti cosplay della modella russa: da Scarlet Witch di WandaVision all'Elfa di World of Warcraft, da Triss Merigold di The Witcher 3: Wild Hunt ad April O'Neil ddi Teenage Mutant Ninja Turtles.