Bioware non porterà Mass Effect e Dragon Age all'EA Play Live 2021

Bioware ha annunciato oggi attraverso Twitter che non porterà Mass Effect e Dragon Age all'EA Play Live 2021. Lo sviluppatore amaricano, però, ha detto che tra poche ore mostrerà alcune novità per Star Wars: The Old Republic.

Nella giornata di oggi EA ha annunciato i suoi ambiziosi piani per questo luglio. Non solo ha confermato che il 22 luglio alle 19 ci saranno 40 minuti di EA Play Live, ma questi saranno preceduti da 5 EA Play Live Spotlight, un evento tematico. All'interno di questi appuntamenti, però, il colosso americano ha detto che non ci sarà spazio per i giochi che arriveranno in futuro, ma solo quelli pubblicati nei prossimi mesi. Quindi niente Mass Effect e Dragon Age.

Tra qualche ora, però, mostrerà alcune novità di SWTOR, arrivato al decennale.