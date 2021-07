Destiny 2: torna l'evento Il Solstizio degli Eroi

Bungie ha annunciato che l'evento Il Solstizio degli Eroi sta per tornare in Destiny 2. Si tratta di una festa dedicata a coloro che hanno difeso l'Ultima Città e sarà attivo dal 6 luglio fino al 3 agosto. Guardiani da ogni parte del mondo raggiungeranno la Zona Eterea Europea per sconfiggere boss e sbloccare casse di bottino. L'evento del Solstizio degli Eroi, disponibile per tutti gratuitamente, offre ai giocatori armature di classe potenziabili con un bagliore scaccia-oscurità. Per festeggiare è stato pubblicato un nuovo trailer, che trovate qui di seguito:

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

L'evento durerà un mese e a ogni giornata verrà assegnato un elemento specifico. I guardiani dovranno cambiare l'elemento dei propri attacchi per far sì che corrisponda a quello giornaliero, ottenendo un beneficio elementale unico tra i quattro esistenti. Durante la Giornata del PRISMA, i guardiani potranno sfruttare tutti e quattro i benefici elementali, i quali saranno però attivabili uno per volta.

Oltre all'armatura del Solstizio specifica di classe e potenziabile, il Solstizio degli Eroi di quest'anno introduce un nuovo fucile a pompa leggendario, un involucro di Spettro esotico, un emblema e i ricchi pacchetti del Solstizio. L'Everversum offrirà decori universali luminosi in cambio di argento o polvere luminosa, da abbinare alla sottoclasse equipaggiata. Ma ci saranno anche nuove navi, astori ed elementi cosmetici da collezionare!

I giocatori potranno guadagnare un nuovo emblema portando a termine l'impresa introduttiva del Solstizio degli Eroi. Completare il set di armatura del Solstizio sbloccherà l'acquisto dell'esclusiva maglietta del Solstizio degli Eroi 2021 nel Bungie Store.