Prime Gaming: The Secret of Monkey Island e altri due classici di Lucasarts gratis questa estate

Tra i giochi regalati agli abbonati Prime Gaming questa estate spiccano tre titoli in particolare: The Secret of Monkey Island: Special Edition, Indiana Jones and the Fate of Atlantis e Sam & Max: Hit The Road. Si tratta di tre classici di Lucasarts che sicuramente non saranno ignoti agli amanti delle avventure punta e clicca e dei bei giochi.

Il primo del terzetto, The Secret of Monkey Island: Special Edition, è già disponibile e potete quindi riscattarlo da subito, sempre che siate abbonati a Prime Gaming (basta un abbonamento ad Amazon Prime). Per quelle creature indegne che non lo conoscessero, il gioco racconta le avventure del pirata in erba Guybrush Threepwood e di un cast variopinto di personaggi partoriti dal genio di Ron Gilbert e Tim Schafer, che tra polli di gomma con carrucole e toppaccioli giganti vi strapperanno sicuramente qualche risata.

Questi doni potrebbero essere parte degli sforzi della nuova Lucasarts di ricreare un mercato per i suoi vecchi franchise, rimasti abbandonati per anni. In effetti ultimamente le iniziative in merito si sono moltiplicate, tra edizioni celebrative proprio di Monkey Island e nuove versioni dei vecchi titoli. Anche Indiana Jonest sta per tornare, in un nuovo titolo sviluppato da Machingames.