Nixxes ha lavorato con Guerrilla per Killzone: Shadow Fall su PlayStation 4

Parlando di cosa ha spinto PlayStation Studios a comprare Nixxes, Hermen Hulst ha ricordato di come lo studio olandese abbia già lavorato con Sony in passato. Nello specifico ha aiutato Guerrilla a pubblicare Killzone: Shadow Fall su PlayStation 4. Un dettaglio che ha portato in molti a fantasticare sull'arrivo di una remastered del gioco.

Nel primo pomeriggio Sony ha riferito di aver acquisito Nixxes, un team specializzato in porting PC. A distanza di qualche ora Hermen Hulst, il capo dei PlayStation Studios, è tornato sull'argomento raccontando un dettaglio del passato di Nixxes sfuggito ai più.

"Jurjen e Nixxes hanno aiutato Guerrilla a pubblicare Killzone: Shadow Fall in tempo per il lancio di PS4. C'è già piaciuto lavorare assieme ai tempi". Si tratta di una specifica che, nelle intenzioni di Hulst, probabilmente, serviva a far capire come PlayStation non compri team a caso.