PlayStation su Housemarque: "non andiamo in giro a comprare team a caso"

Come oramai tutti sapranno, quest'oggi Sony PlayStation ha annunciato che Housemarque - autore di varie esclusive PlayStation come Resogun e Returnal - è ora ufficialmente parte dei PlayStation Studios, diventando così un team first party. Commentando la questione, Hermen Hulst - capo dei PlayStation Studios - ha affermato che la compagnia non va in giro "a comprare team a caso".

Precisamente, parlando a GQ, Hulst ha affermato: "Sono sempre alla ricerca di persone che abbiano dei valori simili a quelli PlayStation, che abbiano ambizioni creative simile alle nostre, e che lavorino bene con i nostri team, così da poter continuare a investire e aiutarle a crescere come creatori. Non è che ce ne andiamo in giro a comprare team a caso".

Hulst afferma che vengono fatte "acquisizioni molto specifiche di team che conosciamo bene. La quantità di collaborazioni tra il nostro team di sviluppo esterno e Housemarque dal punto di vista tecnico, la questione della gestione della produzione, anche il lato creativo... tutti questi elementi sono stati sempre profondi. Per noi, è perfettamente sensato farlo [ndr, acquisire Housemarque]."

Returnal è la più recente esclusiva PlayStation di Housemarque

Conclude poi affermando che, pur vero che l'acquisizione sembra una cosa ovvia, non può avvenire in breve tempo. Il vari team hanno lavorato per lungo tempo sulla questione, senza distrarre il gruppo interno della società che stava sviluppando Returnal.

Infine, vi segnaliamo che anche Bluepoint Games sembra essere stata acquisita, almeno stando ad alcune immagini pubblicate per errore.