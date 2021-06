Laboratorio di Videogiochi, i giochi più folli creati dalla community

Abbiamo avuto modo di raccontarvi in lungo e in largo l'esperienza ludica di Laboratorio di Videogiochi, il nuovo strumento di creazione di videogiochi lanciato da Nintendo per la sua Nintendo Switch e che in pochi giorni ha mostrato come la creatività degli utenti sia davvero senza limiti. Proprio delle migliori creazioni della community vorremmo parlarvi oggi, proponendovi quelle che per noi sono i più folli e suggestivi giochi creati dai giocatori con Laboratorio di Videogiochi.

GTA Laboratorio di Videogiochi: ecco GTA Premessa, per scaricare i giochi citati qui di seguito vi basterà in gioco accedere all'apposito menù e inserire il codice che troverete alla fine di ogni paragrafo. Il primo gioco è la versione Laboratorio di Videogiochi di GTA. Non era pensabile che gli utenti non avrebbero creato una versione alternativa del celebre franchise Rockstar. Il titolo non è ovviamente super family friendly ma è ben lontano dalla violenza del titolo a cui si ispira. Se avete sempre sognato di lanciare dei cubetti addosso al cassiere beh, avete trovato il gioco per voi. Codice: G-006-1B4-9V0

DOOM Eternal Laboratorio di Videogiochi: Doom Eternal in azione Il secondo gioco che vogliamo citarvi è Doom Eternal. Il gioco targato Bethesda è sicuramente una delle migliori opere FPS di questi ultimi anni e dunque anche in questo caso era impensabile che qualche appassionato non provasse a ricrearlo con il tool Nintendo. In questo caso i demoni non saranno molto spaventosi e l'ambientazione non sarà infernale, ma chi ha detto che dei cubi e delle sfere non possano mettervi in difficoltà? Codice: G-002-CYJ-CW1

Nintendogs Laboratorio di Videogiochi: Cani a forma di cubi per tutti Che accarezzare e prendersi cura degli animali sia una cosa rilassante è ormai noto. Che il franchise Nintendogs sia rimasto nel cuore di molti appassionati possiamo dire con certezza che è altrettanto noto. Dunque ecco comparire la versione spigolosa del celebre titolo basato sui fidati compagni dell'uomo. Come diceva quel tale: un osso è per sempre. In questo caso ci accontentiamo anche della pallina di gomma e siamo sicuri che anche i cagnolini cubettosi apprezzeranno. CODICE: G-001-5V7-HYN

Mario Kart Laboratorio di Videogiochi: <strong>Mario Kart</strong> e le sue sorprese Non sempre però bisogna uscire dal proprio seminato per trovare l'erba più verde, e dunque rimanendo in casa Nintendo, ecco che la versione di Laboratorio di Videogiochi di Mario Kart offre un divertimento incredibilmente superiore a quanto ci si possa aspettare. Se anche voi siete in astinenza da corse sui kart, potete sempre cimentarvi in una corsa fuori dagli schemi, che vi regalerà anche qualche inaspettata sorpresa. CODICE: G-006-1B9-DRL

Homer Simpson Game Laboratorio di Videogiochi: la follia dell'Homer Simpson Game C'è un momento nella vita di un artista, in cui si prende coscienza delle proprie capacità. Quando succede, il settore di competenza dell'autore assiste alla creazione di un capolavoro senza tempo. Poi però, parallelamente a ciò vi è il genio: e che cos'è il genio? Probabilmente ciò che ha spinto l'autore di Homer Simpson Game a creare questo folle ma affascinante gioco. A voi l'ardua sentenza. CODICE: G-006-75Y-D64