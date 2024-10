Killzone tornerà? Guerrilla Games spezza i vostri sogni e vi spiega perché

Le parole del team di Horizon

Secondo il direttore artistico Roy Postma, la decisione di Guerrilla di iniziare a lavorare sulla serie Horizon è stata una scelta consapevole dello sviluppatore, con alla base la volontà di allontanarsi dai giochi della serie di Killzone, più cupi e violenti, per i quali lo studio era inizialmente noto. "Avevamo chiuso con quella serie, in qualità di squadra. Come studio, avevamo bisogno di rinfrescare la tavolozza. Era, per scelta, l'opposto di 'Killzone'", ha dichiarato Postma al Washington Post.

Lo sviluppatore si concentra ora sulla serie Horizon, iniziata con Zero Dawn nel 2017. "Penso che i temi che questa storia e i personaggi rappresentano siano adeguati e comprensibili a tutte le età e a tutte le persone, come avere una famiglia composta da amici da noi scelti e trovare il proprio posto nel mondo", ha continuato lo sviluppatore.

Guerrilla si sta preparando a pubblicare il prossimo gioco di Horizon, Lego Horizon Adventures, realizzato in collaborazione con lo Studio Gobo. "Veniamo dalla realizzazione di giochi più piccoli e per bambini", ha dichiarato Toño Gonzalez, lead game designer di Studio Gobo, parlando del videogioco. Questo è stato un cambiamento per Guerrilla sotto molti aspetti, con Postma che ha aggiunto: "Far ridere le persone quando giocano è stata una novità per noi".

Infine, ricordiamo che è in arrivo anche Horizon Zero Dawn Remastered.