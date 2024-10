Realme annuncia il lancio di GT 7 Pro, il primo flagship dotato di Snapdragon 8 Elite in Europa

Realme ha ufficialmente annunciato il lancio del GT 7 Pro, previsto per novembre 2024, confermandosi come il primo produttore a portare in Europa uno smartphone dotato del nuovo processore Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Questo annuncio segna un passo importante per il brand cinese, che punta a stabilire nuovi standard di prestazioni e affermarsi definitivamente come leader nel segmento degli smartphone di fascia alta.