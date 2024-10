NVIDIA annuncia il supporto di DLSS per tanti nuovi giochi e l’arrivo di nuovi driver GeForce Game Ready

Tutti i nuovi giochi supportati

Vediamo il tipo di supporto offerto gioco per gioco.

Alan Wake 2: The Lake House - Espansione disponibile da oggi. Con una GeForce RTX serie 40, è possibile sfruttare una grafica completamente ray-tracing, migliorata con DLSS 3.5 e Ray Reconstruction. Supporta DLSS Super Resolution, Frame Generation e NVIDIA Reflex per il gioco in 4K senza problemi.

The Axis Unseen - L'horror di Just Purkey Games è disponibile da oggi con supporto a DLSS 3, Frame Generation, Super Resolution e Reflex.

Horizon Zero Dawn Remastered - Supporta DLSS 3 con Frame Generation, Super Resolution, Reflex e DLAA (che può essere usato insieme a Frame Generation).

No More Room In Hell 2 - L'action horror in prima persona di Torn Banner Studios esce oggi in accesso anticipato con supporto a DLSS 3, Frame Generation, Super Resolution, DLAA e Reflex.

Industry Giant 4.0 - Il gestionale sarà lanciato il 24 ottobre con supporto a DLSS 3, Frame Generation, Super Resolution, DLAA e Reflex.

Red Dead Redemption - In uscita su PC il 29 ottobre, con supporto immediato per DLSS 3, Frame Generation, Super Resolution e NVIDIA Reflex.

Dragon Age: The Veilguard - In uscita il 31 ottobre, supporterà DLSS 3, Reflex e riflessi in ray tracing. I nuovi driver sono ottimizzati per il gioco.

Wayfinder - Il gioco di ruolo di Airship Syndicate è già disponibile in accesso anticipato con supporto per DLSS Super Resolution.

Nvidia ricorda inoltre che fino al 12 novembre è possibile riscattare il bundle GeForce RTX serie 40: Esplorate la Galassia, che comprende Star Wars: Outlaws.

Infine ci sono anche i nuovi driver Game Ready, che potete scaricare dal sito ufficiale o direttamente dalla app, che supportano molti dei giochi dell'elenco, come specificato da NVIDIA: "Installando i nostril nuovi driver, ottimizzerete la vostra esperienza di gioco in Alan Wake 2: The Lake House, Call of Duty: Black Ops 6, Dragon Age: The Veilguard, Horizon Zero Dawn Remastered, No More Room In Hell 2, Red Dead Redemption, e The Axis Unseen."