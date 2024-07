Realme GT 6T, la recensione dello smartphone Android economico ma in fascia premium

In questa recensione di Realme GT 6T parleremo dunque di uno smartphone che esce ad un prezzo di listino di 549.99€ nell'unica versione 8/256 GB ma che si trova attualmente in offerta lancio a 399.99€, quello che a nostro modo di vedere è il suo posizionamento più corretto. A una simile cifra diventa infatti interessante la prospettiva di un device che mantiene le caratteristiche iconiche del modello di punta risparmiando un po' sull'hardware e sulle fotocamere, di fatto le differenze più sostanziali tra le due offerte dell'azienda.

Solo qualche giorno fa abbiamo recensito su queste pagine Realme GT 6, che segnava il ritorno sul mercato europeo della gamma premium della compagnia cinese dopo due anni di stop. Per non farsi mancare nulla, l'azienda ha deciso di raddoppiare la posta, lanciando anche una versione più economica del dispositivo, indirizzata a quella fascia di utenza che è disposta a sacrificare qualcosa in termini di prestazioni sull'altare del risparmio.

Può invece costituire una discriminante nel rapporto con i competitor diretti la dotazione di accessori inclusi nella confezione : come già visto con Realme GT 6, anche qui è assente l'alimentatore proprietario e ad accompagnare lo smartphone ci sono solo un cavo USB-C e una cover in plastica grigia che lascia abbastanza a desiderare.

Identica in tutto e per tutto la connettività, nel bene e nel male: c'è dunque il supporto a 5G, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e NFC ma la porta USB è solo 2.0 e non sono contemplate le eSIM, due peccati tuttavia decisamente più veniali in questa fascia di prezzo.

Discorso analogo si può fare per la GPU Adreno 732, di fatto sorella minore della 735 montata su Realme GT 6, e anche sul fronte delle memorie la storia non cambia: nell'unico taglio da 8/256 GB venduto in Europa, la RAM è anche qui di tipo LPDDR5X e lo spazio di archiviazione UFS 4.0, gli stessi del modello superiore.

Come appena accennato, è proprio sul fronte della scheda tecnica che le differenze tra Realme GT 6 e 6T saltano più all'occhio, obiettivamente più per i nomi che per ciò che si può percepire nell'utilizzo quotidiano. Se Realme GT 6 poteva contare su di uno Snapdragon 8s Gen 3, Realme GT 6T si "accontenta" di un chipset Snapdragon 7+ Gen 3 , e le virgolette sono davvero d'obbligo in quanto l'architettura è la stessa a 8 core, il processo produttivo sempre a quattro nanometri e le uniche cose a cambiare sono le frequenze e il consumo energetico qui leggermente più parco.

Design

Sotto il profilo del design, Realme GT 6T è del tutto indistinguibile dal fratello maggiore, identico per linee, materiali utilizzati, qualità costruttiva e persino per le due colorazioni disponibili Fluid Silver e Razor Green. Vale quindi quanto già detto nella recensione di Realme GT 6 e che di conseguenza andiamo inevitabilmente a ripetere.

Aspetto, materiali e colori di Realme GT 6T sono identici a quelli di GT 6

Realizzata in plastica, la cover posteriore ha una doppia finitura, lucida nella fascia che ospita il modulo fotocamere e opaca sul resto della superficie: elegante a vedersi ma capace di trattenere impronte e polvere come davvero poche altre.

La cornice è anch'essa in plastica e ospita tasto di accensione e il bilanciere per il volume sulla destra, porta IR, microfono e speaker secondario in alto e altoparlante principale, porta USB-C e alloggiamento per due nanoSIM in basso.

Lo schermo di Realme GT 6T ha i bordi curvi

Lo schermo da 6.78 pollici è curvo sui bordi, è protetto da Gorilla Glass Victus 2 (ottimo per questa fascia di prezzo) e da una pellicola preapplicata, ed è interrotto da un punch hole centrale sul lato superiore.

Se si vuole proprio spaccare il capello, qualche microscopica differenza la si trova confrontando dimensioni e peso dei due dispositivi, con Realme GT 6T che registrando 162 x 75.1 x 8.65 mm per 191 grammi è un filo più leggero del modello di punta. Torniamo invece a ripeterci per quanto riguarda la resistenza agli elementi, con la certificazione IP65 che garantisce protezione contro infiltrazioni di polvere e schizzi d'acqua ma non all'immersione.