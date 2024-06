Realme GT 6, la recensione dello smartphone Android che segna il ritorno nella fascia premium

Al netto di promo lancio e scontistiche varie, il dispositivo esce a 599.99€ nella versione da 8/256 GB, che salgono a 699.99€ per il taglio da 12/256 GB e 799.99€ per il modello top da 16/512 GB: cifre obiettivamente lontane da quello che è stato il pane quotidiano di Realme negli ultimi mesi, ovvero smartphone prevalentemente di fascia budget, ma che proprio per questo stimolano la curiosità nei confronti di un prodotto che rompe un po' l'inerzia dell'azienda sul nostro mercato di riferimento.

Da qualche tempo la serie Realme GT era sparita dai radar del mercato occidentale, precisamente a seguito della distribuzione di Realme GT 2 Pro , l'ultimo della gamma premium dell'azienda cinese a raggiungere anche i nostri lidi. Evidentemente all'epoca i dati di vendita non avevano soddisfatto le attese, fatto sta che - salvo qualche sporadico sussulto con la linea GT Neo - la linea di prodotto è proseguita in patria e in altri paesi con i modelli 3 e 5, saltando come di consueto il numero 4 che in oriente è considerato di cattivo auspicio. Fatto questo doveroso riassunto, eccoci dunque qui con la recensione di Realme GT 6 , che riprova a conquistare il pubblico europeo con una scheda tecnica di primo livello abbinata a un prezzo piuttosto interessante.

Per quanto riguarda la dotazione di accessori compresi nella confezione , il sample che abbiamo ricevuto non contemplava alcun alimentatore, quindi assieme allo smartphone abbiamo trovato solo un cavo USB-C e una cover grigia non proprio da far luccicare gli occhi: al momento in cui scriviamo non è chiaro se sarà lo stesso anche per la versione retail.

Le specifiche di Realme GT 6 confermano le ambizioni della compagnia cinese, e parlano di un dispositivo che può decisamente giocarsela ad alti livelli, a cominciare ovviamente dal SoC. Il Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 che fa da cuore pulsante allo smartphone è una versione sicuramente inferiore del chipset top di gamma per eccellenza del produttore statunitense (di fatto è uno Snapdragon 8+ Gen 1 in overclock) ma rimane una scelta di assoluto pregio: 8 core e processo produttivo a quattro nanometri sono sempre gli stessi, mentre a cambiare è l'architettura della CPU, meno scoppiettante in questo caso ma altresì dotata di un migliore efficientamento energetico.

Dimensioni e peso sono pari a 162 x 75 x 8.6 mm per 199 grammi e non descrivono chiaramente uno smartphone compatto, anche se la particolarità della cornice "incastrata" tra i bordi dello schermo e della cover lo fa sembrare meno spesso di quanto sia in realtà. Da segnalare infine che, a differenza della stragrande maggioranza dei flagship, Realme GT 6 non gode della certificazione IP68 per l'immersione ma deve accontentarsi della più umile IP65 che garantisce protezione contro schizzi d'acqua e infiltrazioni di polvere.

Parlando proprio del frame, la disposizione degli elementi vede il tasto di accensione e il bilanciere per il volume sulla destra, porta IR, microfono e speaker secondario in alto e altoparlante principale, porta USB-C e alloggiamento per due nanoSIM in basso.

La cover posteriore è realizzata in vetro con una doppia finitura : nella fascia che contiene il modulo fotocamere composto da tre oblò disposti sulla sinistra è stato scelto un effetto a specchio, mentre la parte restante della superficie è opaca. Realme parla di una particolare lavorazione capace di rendere la scocca cangiante a seconda dell'esposizione alla luce, ma dobbiamo dire che le due colorazioni Razor Green e Fluid Silver forse non esaltano proprio questo aspetto.

Display

Arriviamo a quello che è senza dubbio uno dei piatti forti di Realme GT 6, ovvero il display AMOLED da 6.78" con risoluzione FHD+ 2780 x 1264. Si tratta di uno schermo davvero eccellente, che si fa apprezzare da subito per una grande pulizia dell'immagine e una resa dei colori molto vivida, grazie anche alla profondità a 10-bit e una copertura del 100% dello spazio P3. Non manca il supporto per i formati HDR10+, Dolby Vision e Pro-XDR, ma la parte del leone la ricopre un altro aspetto.

Lo schermo di Realme GT 6 è di eccellente fattura ed ha una luminosità da record

Stando ai dati diffusi dall'azienda produttrice, la luminosità di picco del pannello dovrebbe raggiungere infatti il valore record di 6000 nits in HDR, garantendo una leggibilità estrema in qualunque condizione. Anche se non abbiamo avuto modo di validare con strumenti di precisione questo impressionante traguardo, possiamo dire senza dubbio che il display di Realme GT 6 non ha davvero paura di niente: attivando la luminosità extra dal menù delle impostazioni (cosa che comporta ovviamente un aumento nel consumo di batteria), neanche il più forte sole di mezzogiorno può interferire con quello che passa sullo schermo del dispositivo. Servivano 6000 nits per raggiungere un simile obiettivo? Forse no, ma la dimostrazione di forza è comunque notevole.

Completano il quadro una risposta al tocco di 360 Hz e una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz che, grazie alla tecnologia LTPO, può scendere in maniera granulare fino a un minimo di 1 Hz a seconda del contenuto visualizzato: un dettaglio importante in particolar modo se si è utilizzatori abituali di always on display, che il dispositivo ovviamente supporta con dovizia di opzioni di personalizzazione.