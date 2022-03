Realme GT 2 Pro, la recensione: il nuovo top di gamma Android da battere?

Cifre indubbiamente notevoli per gli standard Realme, ma non proprio esagerate se si va ad analizzare ciò che ha da offrire l'ultimo nato della compagnia cinese. Andiamo dunque a scoprire se gli smartphone Android hanno una nuova lepre da rincorrere.

Forte di un design premium, di soluzioni all'avanguardia e di una dotazione hardware da primo della classe, Realme GT 2 Pro non nasconde le sue intenzioni nemmeno sul profilo del prezzo, che oscilla tra i 749 Euro del taglio 8/128 GB e gli 849 Euro della versione 12/256 GB (anche se in occasione del lancio previsto per l'8 marzo è prevista una promozione).

Fino a poco tempo fa le due società sorelle OPPO e Realme si erano concentrate su due differenti segmenti di mercato, la prima più orientata ad offrire smartphone di fascia alta e la seconda focalizzata nella realizzazione di dispositivi dedicati a un pubblico più ampio, contraddistinti da qualche compromesso ma anche da prezzi decisamente popolari. Pur avendo sempre avuto un occhio di riguardo per un rapporto qualità/prezzo tra i migliori della categoria, Realme non si era mai spinta con troppa convinzione su un modello flagship , ovvero un device capace di puntare alla vera e propria supremazia tecnologica, ma con la recensione di Realme GT 2 Pro vi mostreremo come la strada sembri essere esattamente quella.

Realme GT 2 Pro spunta tutte le caselle giuste anche sul fronte della connettività , con il supporto alle reti 5G oltre a Wi-Fi, GPS, Bluetooth e NFC, mentre manca il jack da 3,5 per le cuffie col cavo: ma questa oramai per gli smartphone dalla fascia media in su non è nemmeno più una notizia. C'è da dire che qualche dettaglio manca rispetto ai top di gamma dei brand più consolidati (su tutti la ricarica wireless e la certificazione contro acqua e polvere), ma niente di cui si possa sentire drammaticamente la mancanza. Piuttosto ricca infine la dotazione di accessori , con la confezione che include una cover in TPU morbido, un cavo USB/USB Type-C e un alimentatore per la ricarica da 65 Watt.

Ad accompagnare tutto questo ben di dio troviamo una GPU all'avanguardia come la Adreno 730 e 8 o 12 GB di RAM che possono abbinarsi a 128 o 256 GB di spazio di archiviazione (non espandibile) per il taglio più costoso dello smartphone.

La ciliegina sulla torta di questo bello smartphone sono delle dimensioni e un peso più contenuti rispetto ai fantomatici "padelloni": con misure pari a 163.2 x 74.7 x 8.18 mm per 189 grammi, Realme GT 2 Pro rientra a pieno titolo nella categoria dei telefoni slim, perlomeno per quelli che sono gli standard odierni.

Lo schermo, che integra anche il lettore per le impronte digitali, è protetto da Gorilla Glass Victus e da una pellicola in plastica preapplicata e occupa la quasi totalità della parte frontale del dispositivo, interrotto soltanto dal punch hole nell'angolo in alto a sinistra che ospita la fotocamera anteriore. Sulla cornice in lega di alluminio trovano invece spazio sulla destra il tasto di accensione e sulla sinistra i pulsanti per il controllo del volume, mentre in alto c'è la sola capsula auricolare e in basso l'alloggiamento per un massimo di due NanoSIM, l'altoparlante principale e la porta USB-C.

In queste versioni la cover posteriore è infatti realizzata con un innovativo biopolimero che riduce del 35% l'impatto ambientale rispetto agli smartphone tradizionali: in termini strettamente pratici, il materiale è interessante perché imita la texture della carta, con un effetto non soltanto esteticamente gradevole ma davvero piacevole al tatto, capace peraltro di non trattenere la benché minima impronta. Elegante anche il riquadro che contiene i moduli delle fotocamere, oltretutto sottile quanto basta per evitare che il telefono "balli" quando viene appoggiato su una superficie piana.

Spesso abbiamo criticato i produttori cinesi per la loro mancanza di originalità per ciò che concerne il design dei dispositivi, e Realme non è mai stata un'azienda particolarmente innovativa sotto questo punto di vista: stavolta però dobbiamo ricrederci, in quanto Realme GT 2 Pro possiede effettivamente un look distintivo, perlomeno nelle varianti Paper White e Paper Green realizzate con la collaborazione del designer industriale giapponese Naoto Fukusawa.

Realme GT 2 Pro monta un display Samsung E3, un AMOLED da 6,7" con risoluzione QHD+ 1440 x 3216 e supporto alle tecnologie LTPO e HDR10+. Numeri e sigle che si traducono in un pannello davvero di primissima qualità, capace di restituire immagini brillanti e vivaci con colori ben calibrati che comunque è possibile allineare ai propri gusti tramite le apposite impostazioni. La visibilità è ottima in ogni condizione, anche sotto il sole diretto grazie a una luminosità che arriva a un picco di ben 1400 nits.

Il modulo posteriore conta su un sensore principale Sony IMX 766 da 50 MP, un ultra grandangolare Samsung Isocell JN1 e una macro da 2 MP. Con tutte è possibile realizzare scatti davvero di gran livello, soprattutto in condizioni di luce ottimali, ma una volta tanto sono proprio i due moduli secondari a riservare le sorprese più intriganti. La grandangolare raggiunge un valore massimo di FOV da record pari a 150°, consentendo di arrivare a una vera e propria modalità Fisheye , mentre la macro conta su una funzione microscopio impressionante per capacità di ingrandimento, per quanto il suo utilizzo nel quotidiano sia effettivamente piuttosto limitato.

Decisamente meglio "accontentarsi" del 4K a 30 o 60 FPS , opzione che garantisce video ottimi e dotati di una convincente stabilizzazione elettronica: un risultato notevolissimo da parte di Realme in un ambito che non l'ha mai vista eccellere. Una punta di dispiacere solo per l'impossibilità di registrare anche con l'ultra grandangolare a 150°, ma si tratta davvero del proverbiale pelo nell'uovo.

L'assenza della ricarica wireless stride un po' con il posizionamento da top di gamma del prodotto, ma a parte questo non ci si può certo lamentare dell'autonomia di Realme GT 2 Pro, resa possibile anche dalla sempre validissima gestione del sistema messa in campo dall'azienda cinese.

Realme GT 2 Pro monta una capiente batteria da 5000 mAh che riesce a portare il telefono a concludere anche delle giornate particolarmente impegnative senza dover ricorrere a rabbocchi: per ogni evenienza c'è comunque la possibilità di sfruttare la ricarica rapida tramite l'apposito alimentatore da 65 W, che consente di riempire il serbatoio da 0% al 100% in poco più di mezz'ora.

Tradotto in parole povere, Realme GT 2 Pro va che è una bellezza, e i benchmark che abbiamo eseguito e che potete analizzare nella tabella sottostante dimostrano come, dati alla mano, lo smartphone sia attualmente uno dei dispositivi Android più potenti in circolazione.

Esperienza d’uso

Realme GT 2 Pro può vantare anche una buona ergonomia

L'ambizione di Realme GT 2 Pro di competere con i flagship passa necessariamente anche attraverso l'ergonomia, un ambito che molto spesso viene trascurato dai produttori cinesi per gli smartphone che non occupano le fasce più alte dei listini. In questo senso l'ultimo nato in casa Realme va sicuramente promosso, grazie a pesi ben distribuiti e ad uno spessore abbastanza ridotto da renderlo maneggevole e utilizzabile senza grossi patemi anche con una mano sola. Non è uno smartphone propriamente tascabile (ma nessuno lo è davvero da un bel po' di tempo a questa parte), ma in compenso risulta comodo da impugnare anche grazie alla già citata realizzazione "ruvida" della cover posteriore che facilita la presa.

Buona la componente telefonica sia in termini di ricezione sia di audio, così come la performance dei rilevamenti biometrici, seppur priva di clamorosi acuti: il sensore integrato nel touchscreen è affidabile ma non ci è sembrato il più rapido e preciso in circolazione, e anche la lettura del viso non raggiunge il livello di complessità proposto da altri marchi.

Va decisamente meglio sul fronte software, con Realme GT 2 Pro che sfoggia una Realme UI 3.0 nuova di zecca (invero priva di novità sconvolgenti ma sempre estremamente pulita e affidabile) ovviamente basata su Android 12, con patch di sicurezza aggiornate a gennaio 2022 al momento in cui scriviamo e che Realme garantisce per quattro anni assieme a tre major update.